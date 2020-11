L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul flop della sanità lombarda.





Regione più colpita nella prima ondata del Covid-19, ma anche nella seconda. Superata nei giorni scorsi la cifra dei 20 mila morti dall’inizio della pandemia.

Non ci sono abbastanza vaccini anti-influenzali perché la Regione non li ordina in tempo. Su 3,5 milioni di dose necessarie per coprire i più fragili, ne vengono acquistare a prezzi mirabolanti. Contro l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera protestano i medici di base – a proposito: ne mancano 200 solo a Milano – che devono far fronte alla rivolta dei loro pazienti che vorrebbero vaccinarsi e non trovano risposte.