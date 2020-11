L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul maltempo a Palermo.

E’ una domenica confusa quella del capoluogo siciliano. Molti commercianti non fanno in tempo a organizzarsi rispetto al passo indietro della Regione e tengono chiusi i loro negozi. Come se non bastasse, ecco il maltempo. Città invasa dai rifiuti e dalle pozzanghere.





Ieri c’era allerta arancione in gran parte della provincia e chi temeva un replay del terrificante alluvione di luglio è stato per fortuna smentito ma non completamente: viale Regione Siciliana, «epicentro» del nubifragio del giorno della Santuzza, si è infatti ricoperta d’acqua e i sottopassi sono stati chiusi. A quanto pare i sensori nuovi di zecca, installati solo da qualche giorno, ma attualmente solo in prova, non hanno funzionato alla perfezione (quello di viale Lazio, lato mare).