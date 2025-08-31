Repubblica: “Bene Joronen e Augello, Brunori fatica. Le pagelle di Palermo-Frosinone”

Il pari a reti bianche del “Barbera”, davanti a oltre 32 mila spettatori e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato analizzato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo. I rosanero hanno sofferto nel primo tempo e sono cresciuti nella ripresa, fermati solo da legni e imprecisioni. Ecco voti e giudizi.

Joronen 6,5

È costretto a togliersi di dosso subito la ruggine dopo aver saltato il ritiro. Nel primo tempo è parecchio impegnato, non sempre stilisticamente perfetto ma efficace, soprattutto su Koutsoupias.

Diakitè 5

Un po’ confusionario, soffre in marcatura. Recupera con fisico e velocità, ma non sempre con ordine.

Bani 6,5

Inizia bene, poi un retropassaggio rischioso mette in difficoltà Joronen. Superato lo spavento, gioca con sicurezza.

Ceccaroni 6,5

Perde un pallone sanguinoso da ultimo uomo, ma rimedia subito. Nella ripresa cerca la conclusione, senza precisione.

Pierozzi 6

Tanto lavoro difensivo, meno spinta rispetto al solito. Ha un’occasione per mettere un cross pericoloso, ma sbaglia scelta.

(dal 38’ st Peda sv)

Segre 6,5

Molto lavoro oscuro a centrocampo per chiudere gli spazi. Recupera un pallone importante nella ripresa che fa ripartire l’azione.

(dal 24’ st Gomes 6 – entra subito bene in partita)

Ranocchia 6

Nel primo tempo poco intraprendente. Cresce col passare dei minuti e con una bella apertura per Pierozzi si fa notare di più.

Augello 6,5

Attento in fase difensiva, si propone con qualche spunto sulla corsia. Provvidenziale un intervento in scivolata in avvio.

(dal 24’ st Palumbo 6 – entra con personalità, libera subito Gomes con un tacco)

Brunori 5

Mai incisivo, sbaglia anche un appoggio semplice su cross di Augello. Ben controllato da Marchizza.

(dal 19’ st Le Douaron 6 – più vivace, va subito al tiro ma Palmisani risponde)

Gyasi 6

Più impegnato in fase difensiva che offensiva. Cerca appoggi ma fatica a trovare soluzioni.

Pohjanpalo 6,5

Fa ammonire Calò su un contropiede e nella ripresa colpisce una traversa clamorosa. Uno dei più pericolosi.

(dal 38’ st Corona sv)