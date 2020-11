L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sconfitta interna del Palermo contro la Turris.

I rosa perdono 0-1 con una rete nel recupero di Pandolfi, sfuggito alla pressione di Martin e Odjer e bravo a trafiggere Pelagotti.





I rosa hanno tentato l’assedio, ma non si sono mai pericolosi. Non meritavano di perdere, ma hanno la colpa di non aver concretizzato le occasioni a disposizione.