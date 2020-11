L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

Le squadre e i mezzi della Rap hanno cominciato a far sparire l’immondizia in tutti i quartieri. «Si è ricominciato a pulire – dice Norata – ma chiaramente c’è un arretrato importante sulle strade,

che adesso pesa. Però cercheremo di fare rientrare la raccolta a regime entro qualche giorno».





Il sindaco Orlando spiega: «Credo che non serva continuare a ripetere che dal 2014 lanci denunce come sul tema dei rifiuti siamo in uno stato di calamità istituzionale dovuto alla mancanza di una programmazione definita degli impianti pubblici in Sicilia. Una crisi che provoca

uno stress nei confronti delle discariche esistenti ed in particolare nei confronti dell’unica struttura pubblica che opera in Sicilia e che ha dovuto accettare i rifiuti di tanti comuni al di là di quelli che sono i fabbisogni della città. A fronte di tutto questo dunque bisogna evitare la doppia emergenza di Bellolampo e per questo occorre certamente adottare ogni provvedimento, in spirito di collaborazione istituzionale con la Regione, che

invitiamo ad approvare la settima vasca, ma allo stesso tempo occorre trovare un rimedio, anche portando i rifiuti fuori dalla Sicilia».