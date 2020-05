Alcuni club del campionato di Serie A si trovano in difficoltà dal punto di vista economico e l’emergenza Coronavirus ha aumentato i problemi con il futuro che sembra molto incerto, soprattutto per le piccole realtà. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ almeno 6 club di Serie A non starebbero pagando gli stipendi dal mese di gennaio. Ecco quanto si legge: “Quello che resta in bilico in Serie A è la questione stipendi. Che da qualche ora si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte, i calciatori hanno replicato alla volontà dei club di non versare due stipendi (4 in caso non si ritorni in campo) rispondendo che, al massimo rinunceranno al 25% di una mensilità. Tradotto: una settimana di salario. Molti sono disposti a sacrificare tutto Aprile, a patto che quei soldi siano destinati a dilettanti e femminile: irricevibile, per i club che vorrebbero condividere il danno nell’interruzione dell’attività con i loro dipendenti. Molti, però, hanno colto l’occasione per esagerare: almeno 6 club di Serie A non pagano stipendi da gennaio. Dalla loro le regole che impongono i controlli su gennaio-febbraio alla fine di giugno. Di contro, il pressing degli atleti: per loro, nonostante la paura degli infortuni, tornare a giocare è anche una questione di soldi”.