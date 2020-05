E’ il Real Estelì, squadra del campionato nicaraguense, ad aver vinto sul campo il primo scudetto all’epoca del coronavirus. Il club è ufficialmente campione 2020 del Nicaragua dopo aver pareggiato per 1-1 della finale di andata contro il Managua FC e aver finto il match di ritorno per 3-1 grazie alle reti di Rosas, Ayerdis e Lopez. Di Felix l’unica marcatura del team di casa. Nessun festeggiamento al termine dell’incontro, giocato a porte chiuse. Nessuna festa in campo e nemmeno per le strade, come disposto dalle autorità locali e calcistiche che li avevano vietati. Tutti i presenti hanno dovuto prendere le dovute precauzioni: chi era in panchina e a bordo campo indossava le mascherine, così come i giornalisti. Molti tifosi ultrà del Pasion Azul, un gruppo di supporters del Managua formato da un’ottantina di persone, si sono riuniti in case private per seguire la partita dalla televisione, creando, quindi, assembramenti che in questo periodo storico sarebbero assolutamente da evitare.