Il trequartista del Cittadella Christian D’Urso ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna del Corriere del Veneto della ripartenza del campionato: «In questi ultimi giorni sono arrivate le notizie della positività di altri calciatori in Serie A. I tempi sono strettissimi, se anche si ricominciasse a metà giugno bisognerebbe fare un vero e proprio tour de force fino ad agosto e la vedo dura con lo slittamento delle date. La paura del contagio esiste, ma mi preoccupo più per gli altri che per me stesso».