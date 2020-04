“Conte con i sondaggi favorevoli ha attaccato Salvini e la Meloni frontalmente. Magari si è montato la testa. Non ha capito che ha un gradimento alto non per le sue abilità, ma perché un Paese che si trova a vivere questo dramma, premia un punto di riferimento che ne rappresenti l’unità. Se il premier, però, si mette a capo di una fazione, perde il tocco magico. Tanto più che attacca Salvini e la Meloni sposandone, però, le tesi su Mes. Semmai dovrebbe attaccare Gualtieri e Gentiloni”. Queste le parole di Matteo Renzi, leader di “Italia Viva”, rilasciate ai microfoni di “Il Giornale” in merito all’attacco del premier Conte nei confronti di Salvini e Giorgia Meloni.