Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio di contrarre il nuovo coronavirus. A dirlo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha detto auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine dell’anno.