“Perché in pieno mese di febbraio, circa due settimane prima che il governo chiedesse a Consip di cercare di fare la stessa cosa per tutti gli altri italiani, sono iniziati con successo gli acquisti di Palazzo Chigi per proteggere Conte e chi lavorava con lui Già, tutta Italia impazziva a cercare mascherine in farmacia e la presidenza del Consiglio ne accumulava scorte pazzesche. Con lettera del 26 febbraio scorso ha acquisito la disponibilità da parte di un’azienda veneta di consegnare entro cinque giorni a trattativa diretta “500 mascherine AP VR FFP3, al prezzo di 7,98 euro cadauna, consegnate secondo programma da un’ azienda veneta, la Kit ufficio di Scorzè (Ve). Alla stessa data e con gli identici tempi di consegna (cinque giorni) trovate per Conte & c anche 10 mila mascherine chirurgiche a un ottimo prezzo (0,20 euro l’una) assicurato da un’azienda del bergamasco, la Mediberg di Calcinate”. Queste le parole del giornalista Franco Bechis, rilasciate ai microfoni di “Il Tempo” in merito all’acquisto da parte di Palazzo Chigi dei dispositivi sanitari a Febbraio prima che iniziasse l’epidemia.