La Reggina dovrà effettuare dei tagli alla propria rosa. Questo grazie alla regola che impone ai club di avere un massimo di 18 calciatori. Ecco dunque, che la squadra calabrese dovrà fare a meno dei giocatori menu utilizzati per rientrare nel limite. Ecco la lista dei dodici calciatori riportata da “Strill.it” che potrebbero lasciare l’amaranto, dei quali solo in due o tre, potranno restare:

Lorenzo Paolucci, classe 1996. Ha dato sempre il suo contributo quando è entrato in campo: un rigore fondamentale ottenuto contro la Viterbese ed il gol contro il Picerno. Classe ’96. Non è under. Probabile che per lui si consideri un prestito.

Paolo Marchi, 170 minuti in campo. Fedelissimo di Mimmo Toscano, ha trovato poco spazio anche per il grave infortunio subito. In Serie C è un giocatore di primo livello, probabilmente troverà una squadra ambiziosa che punterà su di lui.

Emanuele Geria, terzo portiere. Classe 1995. Non è under, andrà a giocare altrove.

Hachim Mastour, classe 1998. E’ under. Potrebbe restare dato che non occuperebbe nessuna casella. Partirebbe, invece, qualora volesse provare ad avere da subito più spazio altrove.

Manuel Sarao. 172 minuti ed un gol. In attacco arriveranno grandi nomi (almeno un altro dopo Menez) che spingono naturalmente fuori chi ha giocato meno l’anno scorso, anche se arrivato come nel suo caso solo a gennaio. In C è un giocatore da prima fascia. Tanti lo cercheranno.

Alessandro Farroni. Classe 1997, è under. Potrebbe continuare a fare il dodicesimo.

Matti Lund Nielsen 32 – Grande esperienza in A e B, ma solo 325 minuti in campo dopo il suo arrivo a gennaio. Molto dipenderà dal mercato, ma una sua conferma è tutt’altro che scontata.

Abdou Doumbia 415 minuti in campo. Tanti infortuni oltre all’indimenticabile trivela di Catanzaro. Come nel caso di Nielsen oggi sembra uno di quelli destinati ad andare via.

Alberto De Francesco. 16 preenze stagionali , 572 minuti di utilizzo. Anche per lui qualche infortunio di troppo. Paradossalmente è un giocatore più da B che da C. Il legame reciproco con la città è indissolubile, ma le caselle over restano solo diciotto. La situazione è da valutare.

Matteo Rubin – 14 gettoni per lui ed anche un gol. Il suo futuro sembra lontano da Reggio.

Daniele Gasparetto – 13 presenze in cui ha sbagliato poco o nulla. La B l’ha fatta, ha una struttura che potrebbe tornare utile. Ma vale lo stesso discorso per De Francesco.

Daniele Liotti – Pochi minuti solo perché è arrivato a gennaio ed il campionato si è interrotto a marzo. Tra quelli con meno minutaggio sembra quello più sicuro della conferma.