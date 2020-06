Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, una start up di Campobello di Mazara, la Saba Technology, nata dall’intuizione dell’attuale direttore operativo, Salvatore Bascio, e del Ceo della società, la moglie Claudia Volpe e alcuni giovani ricercatori e ingegneri, hanno deciso di puntare sulle nuove tecnologie per affrontare le tematiche dell’ambiente, della desertificazione e dell’inquinamento trovando un modo per sanificare gli ambienti ma guardando all’ecosostenibilità. La start up in questione, si legge in una nota, ha esordito con il brevetto del sistema Easy Drop, una serra interamente pensata e realizzata dalla società trapanese. L’impianto si fonda su una tecnologia che consente di recuperare 300 litri di acqua al giorno estraendola dall’umidità dell’aria anche in ambiente desertico. La serra utilizza esclusivamente energia rinnovabile essendo alimentata da pannelli solari, soltanto in caso di emergenza è prevista l’alimentazione elettrica.