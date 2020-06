Intervistato da “TMW” Andrea Dossena ha parlato di Gianpiero Gasperini ai tempi del Palermo: «Ho preso spunto da tutti, mi sono confrontato con tanti ex compagni. Mi sento spesso con Vincenzo Italiano, sta facendo molto bene allo Spezia, prima ancora al Trapani. Ci lega un’amicizia, mi piace come lavora. Poi Sarri, Giampaolo… Gasperini l’ho avuto a Palermo e ho provato sulla mia pelle l’intensità del suo allenamento. Non è un caso che vinca. Anche Malesani era super innovativo, vent’anni fa, partiva dal portiere. Ora lo fanno tutti. Ma poi anche Mazzarri con la linea a tre».