Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata contro la Reggina. Ecco le parole del “Genio”:

«Squadra è stata costruita con un’idea, sappiamo che qualche rischio lo dovremo correre per maturare. Sapevo che a gara in corso avrei potuto cambiare qualcuno, sulla sinistra Sala rientrava da un infortunio e ho scelto Mateju. Ho scelto Saric sapendo che a gara in corso avrei poi inserito Damiani. I cambiamenti non erano tantissimi visto la partita precedente. In funzione di un’idea futura era giusto provare a dare un cambiamento. Condizioni Saric? Ha avuto un crampo, niente di particolarmente grave. Lo valuteremo con calma ma la percezione è che non sia un infortunio muscolare. Sei gol presi in due partite? Sono tanti, sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. La casa si costruisce dalle fondamenta, noi le stiamo costruendo giocando partite di campionato e non è facile. Dobbiamo avere la giusta forza mentale. Fa male perdere, ma sapevamo che il percorso sarebbe stato complicato».