Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Palermo.

Ecco le sue parole riportate da “TuttoReggina.com”:

«La partita sul 2-0 era finita e siamo rimasti in 10 e ho avuto un pò di paura. La squadra è stata straordinaria, ma non dobbiamo montarci la testa, sappiamo le difficoltà, sappiamo che ci mancano allenamenti. Se non ci montiamo la testa diventeremo i guastafeste della B: un mese fa non sapevamo neanche se riuscivamo ad iscriverci. Espulsione? Mi sono arrabbiato, Thiago è un giocatore importante, non doveva entrare in quel modo: ma sono cose che capitano. Ho cambiato Pierozzi perché era ammonito, poi c’er anche Di Chiara ammonito e potevamo avere difficoltà. Chi è entrato lo ha fatto con grande ferocia, ma sapendo che abbiamo poca benzina dobbiamo avere questo atteggiamento. Complimenti a tutti, con questo atteggiamento possiamo divertirci. Menez? Quando sono arrivato dovevo decidere chi tenere o meno. Lui non era in forma, l’ho messo 10 giorni a correre, poi ha iniziato ad allenarsi al meglio e ora si sta prendendo le soddisfazioni. Lui con la B non c’entra nulla e lo sa, sta diventando un leader tecnico della squadra, voglio che continui così, soprattutto con la giusta voglia in allenamento».