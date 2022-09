Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata contro la Reggina.

Ecco le parole del “Genio”:

«Ci troviamo in un momento di transizione. Oggi abbiamo affrontato la Reggina che è stata più squadra di noi. Hanno iniziato forte, poi ci siamo riequilibrati e abbiamo costruito situazioni importanti. Pensavo che la partita fosse sotto controllo, ma il gol di Menez ha cambiato tutto. Dobbiamo trasformare la sconfitta in un percorso comune. Questo è un campionato molto competitivo, dobbiamo essere veloci a trovare questo tipo di identità. Dal punto di vista qualitativo abbiamo giocatori importanti ma vengono da percorsi individuali diversi. Non è stato l’atteggiamento sbagliato, ma dobbiamo affrontare difficoltà oggettive. Oggi abbiamo inserito Vido vicino a Brunori, il nostro sistema ci impone di attaccare con più giocatori la porta. Se vuoi fare un calcio di un certo tipo, ti predisponi a subire qualche contrattacco».