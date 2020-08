La Reggina del presidente Gallo, neopromossa in serie B, si sta dimostrando una delle società più ambiziose ed attive sul mercato del prossimo torneo cadetto. Gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty hanno generato un clamore non indifferente, ma il lavoro del DS Massimo Taibi non è certo concluso: il dirigente amaranto, intervenuto ai microfoni di “Reggina Tv”, ha fatto una panoramica dettagliata sulla situazione di mercato della squadra calabrese:

«Hernanes è un extracomunitario, lui sembrava anche propenso ma poi la cosa è nata e morta lì quando abbiamo scoperto che era comunitario. Escludo categoricamente Antenucci, sia per i costi, sia perché non va via da Bari e sia perché non c’ho mai pensato. Con Maldini siamo stati insieme l’altro ieri, stiamo continuando a parlare di Plizzari, ma solo di lui con il Milan e non di altri. Raiola è un po’ che non lo sento ma la prossima settimana dovrei incontrarlo, dobbiamo attendere la fine dei playoff di B. Felipe è uno dei tre giocatori che stiamo seguendo, da questi uscirà fuori il difensore che prenderemo. Under in difesa? Ho parlato con il Torino, con il Sampdoria, con l’Atalanta. Lorenzo Peli? Sono 40 giorni che ci lavoro, vediamo. E’ di prospettiva, è un 2000. Le uscite? Ci sono tanti calciatori molto ambiti. Corazza lo cercano in tanti. Ne ho parlato con il procuratore, purtroppo bisogna fare delle scelte».