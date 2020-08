Salvatore Violante, responsabile dell’area tecnica della Casertana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Corriere dello Sport”, parlando della situazione relativa a Castaldo, D’Angelo e Zito. La società campana ha deciso di fare a meno di loro in vista della prossima stagione. A far stizzire il presidente Giuseppe D’Agostino sono state due lettere di sollecito di pagamento, arrivate nonostante avesse chiesto di pazientare per qualche giorno a causa delle difficoltà derivanti dal Covid-19.