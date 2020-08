Gaetano Nicolosi, futuro presidente del Catania, è intervenuto nel corso della trasmissione “Corner” in onda su Telecolor. Ecco quanto riportato da “Tuttocalciocatania.com”: «Dopo tutte queste peripezie, finalmente il 4 agosto iscriveremo la squadra al campionato. I fatti dimostrano che abbiamo portato il Catania a non perdere la matricola e ad iscriversi al campionato, adesso cercheremo di sanare le altre situazioni che non sono rosee. Tacopina? Ci siamo incontrati in azienda da me, confrontandoci su vari punti. Abbiamo fatto un buon pranzo, parlando della città. Nulla di particolare, niente di impegnativo ed importante. Sigi è stata l’unica cordata che si è presentata allo scopo di salvare il Catania. Come un orologio con tanti ingranaggi che girano per fare in modo di vedere l’ora. Adesso vorremmo che la città facesse la sua parte. I cittadini prendano un pezzo del Catania, altri imprenditori entrino nella cordata per dare lustro alla nostra città e terra. Allenatore? Crediamo che la figura di Raffaele possa rilanciare il Catania».