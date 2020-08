Quello di Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio l’acquisto più importante concluso da una squadra italiana negli ultimi 20 anni, per valore del giocatore e risonanza mediatica dell’operazione. Il fuoriclasse portoghese ha ancora due anni di contratto con la Juventus e dal suo approdo in bianconero i risultati personali e di squadra sono stati abbastanza soddisfacenti, ma, secondo quanto riportato da “France Football”, il rapporto fra CR7 e la società di Agnelli non sempre è stato privo di crepe: in passato l’attaccante infatti avrebbe pensato di dare l’addio alla Vecchia Signora perché non soddisfatto del progetto e della qualità della squadra, giudicata non alla sua altezza. E di quest’idea Ronaldo ne avrebbe anche discusso con la dirigenza juventina, ma il pensiero di un’eventuale cessione ha avuto vita breve a causa dell’arrivo del Covid-19, che ha causato un indebolimento economico anche alle società calcistiche più potenti del mondo. Nel corso di questa finestra di mercato, dunque, non dovrebbero essere previsti trasferimenti di pezzi pregiati, perciò il cinque volte Pallone d’Oro, almeno per la prossima stagione, continuerà a calcare il prato dell’Allianz Stadium.