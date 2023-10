Janis Antiste, attaccante della Reggiana, ha parlato al termine della partita vinta contro la Feralpisalò.

Di seguito le sue parole:

«Sono molto contento non solo per il mio gol ma anche per Cigarini e Pieragnolo perché per me viene sempre prima la squadra. La mia dedica va alla mia fidanzata e a mio fratello che erano presenti in tribuna. Inoltre, faccio una dedica particolare alla più piccola della mia famiglia che è nata tre giorni fa. Differenze fra A e B? Ovviamente in Serie A il livello è più alto, ma in entrambe le categorie devi farti trovare pronto ad ogni partita. I ragazzi mi stanno aiutando molto anche perché c’è gente come Gondo e Girma che parlano francese quindi per me è stato un po’ più facile ambientarmi nel gruppo. Sono contento anche del mister e dello staff, con cui stiamo lavorando bene. Per quanto riguarda Reggio Emilia, la conosco ancora poco come città anche perché abito a Modena perciò non c’è stata ancora occasione di vederla bene».