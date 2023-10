L’ex calciatore del Palermo Kraja è stato costretto, in seguito ad un infortunio per uno scontro di gioco, ad andare sotto ai ferri per la ricostruzione del crociato anteriore. Il club tramite un comunicato rende noto la riuscita dell’intervento.

Di seguito il comunicato:

“Questa mattina, presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo, Erdis Kraja è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in artroscopia dal Prof. Giuliano Cerulli”.