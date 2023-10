Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato ai microfoni del Corriere del Veneto.

Di seguito le sue parole:

«A Pisa non mi è piaciuto l’atteggiamento nel primo tempo, mentre con la Cremonese la partita l’abbiamo giocata: il Cittadella ha fatto tutto quello che doveva. Non ho molto da dire ai ragazzi, hanno dato tutto: chiaro che negli episodi e in qualche situazione dobbiamo essere più bravi, però l’atteggiamento è giusto. Mi ha infastidito la conduzione della gara, non mi è piaciuta per niente: volevo dare un segnale, ho voluto farmi buttare fuori perché non mi sembrava corretto l’andamento della partita. Mi piace che ci sia un metro di misura equo per tutti».