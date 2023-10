Davide Balestrero, centrocampista della Feralpisalò, ha parlato al termine della sfida con la Reggiana persa per 0-3.

Di seguito le sue parole:

«Purtroppo ogni volta che facciamo un primo errore lo paghiamo. Facciamo fatica a reagire nonostante le occasioni che riusciamo a creare. Bisogna sicuramente dare una sterzata perché così ci rendiamo tutti conto che non va bene. L’ultima settimana è stata movimentata ma non devono esserci alibi, noi giocatori siamo tutti insieme da luglio, ormai ci conosciamo e professionalmente non ho il minimo dubbio sull’integrità dei miei compagni. Il mister ha portato le sue idee, diverse dalla precedente gestione, però il sabato bisogna mettere comunque qualcosa di più, è questione di carattere e mentalità. Lavoreremo perché la soluzione è quella».