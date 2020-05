«Mi aspetto che il Consiglio federale non la recepisca e prenda in esame gli scenari del passato, rifacendosi al merito sportivo senza premiare chi ha giocato meno. Considero il coefficiente di ponderazione già adottato per casi simili al nostro, applicato correttamente su 28 partite e non su 27 che falsa tutto e non può essere conteggiata. Viene premiato chi ha giocato di meno, chi è dietro in classifica, chi ha espresso meno sul campo. Viene a mancare il merito sportivo nel mio girone. Di questo scenario non s’è mai parlato, potrebbero promuovere entrambe». Queste le parole di Luca Quintavalli, Presidente della Reggiana, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport” a seguito dell’assemblea di Lega Pro che ha deciso di premiare la quarta promossa attraverso il merito sportivo e nello specifico la media punti, fatto che porterebbe in cadetteria il Carpi.