Secondo quanto riporta “Repubblica”, in un lungo video online diventato virale e in un libro appena pubblicato e subito tra i bestseller di Amazon, la nuova teoria mette insieme tutta una serie di bufale sula Coronavirus in un disegno più ampio, quello di un piano dei ricchi del mondo che “hanno diffuso il Coronavirus per aumentare i tassi di vaccinazione”.

Tra le varie affermazione senza alcun supporto scientifico riportate nel video c’è l’idea che indossare le mascherine non solo non difende dal virus ma addirittura “è dannoso”; che chiudere le spiagge è un errore perché nell’acqua ci sono microbi guaritori. Nel video anche l’ipotesi che il numero dei morti è stato gonfiato ad hoc per aumentare il controllo della popolazione.

Autrice del video è Judy Mikovits, una biochimica caduta in disgrazia nella comunità scientifica dopo uno scandalo nel 2009 per uno studio (pubblicato e poi ritrattato da Science) che collegava la sindrome da fatica cronica a un retrovirus venuto dai gatti. La scienza ha poi dimostrato che non c’era nulla di vero e che lo studio non rispettava gli standard scientifici, come ricostruisce in lungo articolo il Washington Post.

Il film è così controverso che Facebook, Youtube e Vimeo lo hanno rimosso dalle proprie piattaforme. Secondo un portavoce di Vimeo, citato dal Washington Post, “il video è stato rimosso per aver violato le policy che vietano di diffondere informazioni fuorvianti e dannose sulla salute pubblica”. Ma per chi vuole essere convinto che il complotto esiste, la rimozione del video dalle piattaforme video non è altro che una conferma della sua esistenza.