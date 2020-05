“Sono risultato positivo al tampone del Coronavirus effettuato il 5 maggio. Voglio tranquillizzare tutti. Mi trovavo in regime di quarantena ad Alessandria, sono sceso in Calabria con la mia famiglia per motivi importanti ben giustificati, ci siamo autodenunciati alla Regione. Per mia volontà abbiamo fatto il tampone. Ho seguito le regole, non ho frequentato supermercati, ho visto solo alcuni familiari che, adesso, si trovano in regime di quarantena. Sono perplesso perché se non avessi fatto il test di mia spontanea volontà sarei una persona libera perché oggi scade la mia quarantena. E’ questo che mi preoccupa. Dico questo perché per mia etica personale ho avuto e ho tanto rispetto per il Sud. Conosco le problematiche e ho tanto rispetto per la mia famiglia e per i miei compaesani”. Queste le parole del difensore dell’Alessandria Francesco Cosenza, quest’ultimo è infatti risultato positivo al Coronavirus ed ha comunicato la notizia attraverso un video pubblicato su Instagram.