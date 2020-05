Nelle ultime ore, in Spagna si è registrato un nuovo caso di Coronavirus. Così come riporta “As”, a risultare positivo è il portiere della Real Sociedad Alex Remiro, classe 1995 e Under 21 spagnolo. L’estremo difensore comunque, specifica il giornale, è asintomatico ed è già risultato positivo ad un tampone. Si trova attualmente in quarantena.