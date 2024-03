Real Madrid, doppio “furto” in Serie A: Juventus e Milan messe alle corde | Ecco chi devono cedere

I Blancos si apprestano a scippare le due big del nostro campionato di altrettanti top player fondamentali. In cambio vagonate di milioni.

Anche se manca ancora parecchio tempo prima della sessione estiva di mercato, è già tempo di iniziare a pensare ai possibili movimenti per i nostri club.

Come al solito il rischio per le società italiane è di farsi scippare i migliori giocatori, con i top d’Europa che non hanno problemi a mettere sul piatto cifre enormi di denaro.

Proprio su questo tema nelle ultime ore sia la Juventus che il Milan stanno tremando dalla paura di perdere un calciatore ciascuno, visto che il Real Madrid è intenzionato a fare sul serio.

Il Diavolo rischia di perdere un perno fondamentale

Il Real Madrid è a caccia di un rinforzo importante sulla propria corsia difensiva mancina, e come al solito, in circostanze del genere, alla casa blanca non possono che essere accostati i migliori calciatori in circolazione. Tra questi in quel ruolo non può che rientrare di diritto Theo Hernandez, che da anni sta facendo le fortune del Milan sulla fascia sinistra.

Il francese nell’estate del 2019 venne acquistato dai rossoneri, che hanno versato nelle casse delle Merengues più di 20 mln di euro. Ad oggi invece il suo valore si è quantomeno triplicato. Il club sette volte campione d’Europa però spara ancora più in alto sulle richieste, e per lasciar partire uno dei migliori elementi della propria rosa sembra che sia intenzionato a chiedere almeno 100 milioni.

Se salta Theo si punta uno juventino

Dunque di sicuro il preferito nella lista del presidente Florentino Perez è proprio il treno transalpino. Tuttavia anche per un club come il Real Madrid mettere 100 milioni di euro sul piatto non è una cosa proprio all’ordine del giorno, specialmente nell’estate in cui nella Capitale spagnola dovrebbe arrivare Kylian Mbappé, il quale, seppur firmerà a parametro zero, riceverò un ingaggio e un bonus alla firma a dir poco cospicui.

Per questa ragione, nel caso ci fossero troppe difficoltà a prendere Theo, i Galacticos virerebbero dritti su Andrea Cambiaso. Il 24enne nella sua prima stagione alla Juventus è letteralmente esploso, diventando così un elemento fisso tra i titolari grazie alle sue ottime performance, facendo drizzare le antenne a diversi top club. In questo caso il prezzo del cartellino del calciatore è nettamente inferiore, aggirandosi attorno ai 30 mln, anche se resterebbe da convincere la Vecchia Signora.