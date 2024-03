Ultim’ora Inter, mercato bloccato: arriva la sentenza della corte | Debiti milionari e annuncio improvviso

Decisione presa dunque sul club nerazzurro, che adesso rischia davvero grosso nelle prossime sessioni di calciomercato e non solo.

La stagione dell’Inter dopo la sfortunata eliminazione ai calci di rigore degli ottavi di finale di Champions League arrivata per mano dell’Atletico Madrid, sembra essersi leggermente ridimensionata. Infatti la speranza della società e di tutto l’ambiente era quello di andare più avanti possibile nella principale competizione europea, magari provando a ripetere lo stesso cammino dello scorso anno.

Ciò nonostante però il club meneghino sta dominando alla grande il campionato di Serie A, e la vittoria dello scudetto, che varrebbe la seconda stella, è ormai imminente. I punti di vantaggio sulle rivali a poche giornate dalla fine infatti sono parecchi.

Nelle ultime ore però una notizia clamorosa ha sconvolto il popolo nerazzurro. A causa dei debiti milionari infatti la società interista rischia davvero grosso, e addirittura può incappare in un mercato bloccato. La sentenza della corte infatti è stata chiara e porterà grossi problemi alla Beneamata.

Ufficiale il giudizio della corte che condanna i nerazzurri

Qualche tempo fa la banca asiatica China Construction ha presentato ricorso in patria contro Steven Zhang, presidente dell’Inter, a causa dei 320 milioni di euro che il magnate non aveva pagato. Lo stesso poi ha fatto l’istituto di credito nei confronti della Corte d’Appello di Milano, la quale qualche giorno fa si espressa in merito alla situazione, accogliendo in pieno il reclamo.

Adesso quindi il proprietario del club meneghino è obbligato a saldare questa enorme somma per non incorrere in sanzioni a dir poco allucinanti. La notizia pessima però è arrivata anche per i tifosi nerazzurri, che a causa di questa situazione stanno tremando di paura in vista del futuro.

L’Inter rischia grosso

Questi debiti milionari da parte del numero uno della Beneamata potrebbero in qualche modo complicare le cose in casa nerazzurra per quanto riguarda il mercato. La mancanza di liquidità infatti potrebbe negare delle manovre importanti in entrata al club meneghino, costringendolo a non poter rinforzare al meglio la rosa.

Allo stesso tempo poi non è da escludere che il presidente Stevan Zhang, per recuperare in parte questo debito, possa procedere cedendo alcuni calciatori chiave della rosa, che potrebbero portare soldi freschi nelle casse interiste, utili per saldare almeno parzialmente il grande passivo del numero uno nerazzurro.