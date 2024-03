Inzaghi stuzzica i vertici, Marotta lo accontenta | Il colpo sulla fascia arriva ad Aprile: rinforzio anticipato

Inzaghi scalpitante per un nuovo rinforzo, riceve buone notizie dalla società. Marotta lo accontenta: ecco subito l’esterno.

Buone notizie per Simone Inzaghi. L’Inter punta la seconda stella, il prima possibile, visto il grandissimo divario con le concorrenti, ma per l’allenatore sarebbe necessario rinforzarsi già da subito. Inzaghi sarà protagonista anche delle prossimi stagioni in nerazzurro, e insieme a Marotta il suo ruolo sarà cruciale per rinforzare la squadra in estate.

Da giugno il tecnico si siederà sugli allori del suo primo scudetto, tanto agognato, e inizierà a studiare l’Inter del futuro, ma già novità importanti arriveranno prima dell’estate. L’allenatore infatti potrà abbracciare un rinforzo da subito, a partire da aprile come riporta in queste ore La Gazzetta dello Sport.

Per lui un finale di stagione caldo, che potrà servire a mettere minuti importanti nelle gambe in vista dell’inizio della prossima stagione, dove Inzaghi vorrà puntare anche su di lui per dare fiato ai titolari sulle fasce, Darmina, Dumfries e Di Marco.

Inzaghi, ecco subito l’esterno: rinforzo per il finale di stagione

L’Inter vede l’obiettivo, ma per farlo in un momento cruciale di stagione Simone Inzaghi non vuole distrazioni. In un momento in cui potrebbe calare l’attenzione, come accaduto in Champions League, la rosa ha subito qualche acciacco di troppo. Uno degli infortunati era stato a dicembre JuanCuadrado.

L’ex Juventus aveva subito un grave infortunio al tendine d’Achille, operato il 20 dicembre 2023, ma è sulla strada del recupero definitivo. Inzaghi potrà dunque abbracciare il suo esterno a breve, e dopo gli infortuni di Calhanoglu, Frattesi, Acerbi, e Thuram, l’infermeria dell’Inter inizia veramente a svuotarsi per il finale di stagione.

Cuadrado, i tempi di recupero

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, il recupero di Juan Cuadrado prosegue senza intoppi. Il colombiano infatti sta lavorando a parte e con grande intensità per tornare in campo il prima possibile, dopo l’infortunio subito lo scorso anno al tendine d’Achille, zona sempre molto delicata per un calciatore – vedi l’infortunio di Spinazzola -.

Cuadrado però, operato il 20 dicembre, pare sia vicino al rientro in gruppo. La rosea ha fatto sapere che entro un paio di settimane potrebbe anche tornare ad allenarsi insieme ai compagni, sul campo, poi diventerà disponibile anche per la convocazione entro il mese di aprile. Inzaghi potrà dare lui minutaggio importante anche in vista della preparazione estiva, e della prossima stagione, nella quale Cuadrado vuole essere stavolta protagonista nella sua nuova squadra.