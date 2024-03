25 milioni per Luis Alberto: ecco l’offerta che aspettava Lotito | Farà le fortune di una grande rivale

Il patron biancoceleste si appresta ad incassare diversi soldi da una concorrente importante per cedere il proprio gioiellino.

L’addio di Maurizio Sarri in casa Lazio ha aperto gli spiragli ad una vera e propria rivoluzione in estate. Dopo le dimissioni del tecnico toscano e il conseguente approdo di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste, anche diversi calciatori che sembrano aver fatto il loro tempo nella Capitale si apprestano a lasciare Formello.

Tra questi ci sono di sicuro il capitano Ciro Immobile, con i recenti fatti riguardanti la sua aggressione che lo hanno allontanato ulteriormente dal club, il difensore tifoso Alessio Romagnoli, Felipe Anderson in scadenza di contratto e anche Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo infatti, nonostante sia tra i principali elementi della rosa, sembra ormai arrivato ai saluti con gli Aquilotti, e in estate dovrebbe finire sul mercato.

Prima ancora di rendere un po’ nota la situazione riguardante il proprio top player però il presidente Claudio Lotito pare aver ricevuto già l’offerta giusta da una grande rivale per cedere il calciatore. Sono ben 25 i milioni di euro che il patron laziale incasserà dal suo addio. Una cifra che dunque lo accontenta a pieno, anche se è consapevole che lo spagnolo farà le fortune degli avversari.

Il club vicino a Luis Alberto

Secondo alcune recenti voci di mercato la Juventus ha messo gli occhi addosso al Mago. La Vecchia Signora infatti ha assoluto bisogno di elementi qualitativi per la propria mediana in vista della prossima stagione, e viste le difficoltà ad arrivare ai vari profili studiati fino ad ora, su tutti Teun Koopmeiners, sembra aver virato sul calciatore laziale.

Il 31enne è infatti il profilo ideale in questi termini, viste le sue grandi doti tecniche e il suo costo non troppo eccessivo. Come dicevamo infatti per una cifra di circa 25 milioni di euro la Vecchia Signora lo porterebbe via dalla Capitale, andando così a rafforzare di parecchio il proprio centrocampo.

Juve, non solo Luis Alberto

Lo spagnolo non sarà l’unico calciatore che la Juventus vuole prendere per migliorare il proprio reparto mediano. L’idea della società infatti è quella di acquistare almeno due rinforzi e di trattenere a Torino Adrien Rabiot, in scadenza di contratto.

Per questa ragione dunque oltre a Luis Alberto la società juventina sta valutando anche altri profili non troppo costosi, come ad esempio Ferguson del Bologna e Samardzic dell’Udinese.