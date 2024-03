Milan, prima il rinnovo e poi la cessione: ‘Purtroppo è indispensabile’ | Con il suo sacrificio prendono il bomber

Scelto in casa rossonera il top player che dovrà fare le valigie la prossima estate sia per questioni di bilancio e sia per acquistare il tanto desiderato centravanti.

Con un posto alla prossima Champions League che sembra ormai blindato, visto che i punti di vantaggio sul quinto posto (il quale potrebbe valere anch’esso la coppa dalle grandi orecchie) sono 11, il principale obiettivo da qui alla fine della stagione per il Milan è l’Europa League. Il club rossonero infatti vuole mettere in bacheca un trofeo sia per salvare l’annata e soprattutto perché la competizione in questione non è mai stata conquistata.

La società però, che spera nel raggiungimento di questo traguardo, nel frattempo si sta mettendo in moto in vista della prossima sessione di mercato estiva. Purtroppo per i tifosi però c’è una brutta notizia: anche quest’anno, sia per questioni di bilancio che per finanziare la campagna acquisti, il Diavolo dovrà fare un grande sacrificio.

Il popolo milanista infatti ha ancora negli occhi la cessione della scorsa estate di Sandro Tonali, che sembrava dover essere il presente e il futuro della squadra, ma che per una somma esorbitante di denaro è stato venduto al Newcastle, e purtroppo dovrà prepararsi ad un altro addio in questo stile. Il top player infatti andrà via dopo aver rinnovato il proprio contratto, e con i soldi incassati si opterà per acquistare un grande centravanti.

Ecco il sacrificio del Diavolo

Secondo alcune indiscrezioni il Milan è intenzionato a rinnovare il contratto di Mike Maignan, in scadenza nel giugno del 2026, in modo da poterlo cedere a prezzo pieno in estate.

Infatti vendendolo senza prolungamento si incasserebbero all’incirca una quarantina di milioni di euro, ma, in caso di rinnovo, la cifra incassata dalla società sette volte campione d’Europa sarebbe ben più alta.

Fuori Magic Mike, dentro un goleador di lusso

Dunque come detto con questa vendita il Milan sistemerà i propri conti e si fionderà su un attaccante di alto livello, che sia in grado di sostituire Olivier Giroud, ormai sempre più vicino all’addio in estate con destinazione Mls.

I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera in questo senso sono parecchi, ma due su tutti fanno drizzare le orecchie ai tifosi. Uno è Jonathan David del Lilla e uno è Folarin Balogun del Bayer Leverkusen. Calciatori inseguiti da mezza Europa che piacciono però anche al Diavolo.