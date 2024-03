Servono almeno 30 milioni: ‘Questo è il nostro obiettivo’ | Il Napoli esce allo scoperto e compra un fenomeno

Deciso il grande colpo dell’estate in casa azzurra, pronto a far tornare competitivi i campioni d’Italia in carica dopo un’annata non proprio eccezionale.

La stagione del Napoli è stata ricca di problemi. La speranza del club e di tutto l’ambiente di provare a difendere uno storico scudetto conquistato lo scorso anno infatti è svanita sin da subito, dopo che la partenza non è stata delle migliori. I continui cambi di guida tecnica (che hanno portato agli esoneri di Garcia e Mazzarri), non hanno affatto migliorato le cose.

In realtà l’ambiente napoletano ha dato gran parte della colpa di questo fallimento alla società, la quale non è riuscita a rafforzare in maniera adeguata la rosa. Nonostante l’organico scudettato, fatta eccezione per la cessione di Kim, sia rimasto uguale, non sono stati inseriti innesti di spessore, e di conseguenza non c’è stato l’aiuto che ci si aspettava dal mercato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis però sembra aver imparato la lezione, e in estate vorrà fare la voce grossa nella campagna acquisti per far tornare la squadra competitiva. I nomi finiti sul taccuino napoletano sono diversi, ma tra questi ce n’è uno in particolare che è diventato l’obiettivo numero uno per rafforzarsi a giugno. Si tratta di un vero e proprio fenomeno, per il quale serviranno 30 milioni di euro.

Ecco il top player in arrivo a Castelvolturno

Uno dei grossi problemi avuti quest’anno dal Napoli ha riguardato la difesa. Il club azzurro infatti dopo aver ceduto Kim al Bayern Monaco non lo ha rimpiazzato per nulla bene, visto che al suo posto è arrivato il brasiliano Natan, che non si è affatto rivelato all’altezza della situazione.

Per questa ragione dunque nella prossima sessione di calciomercato l’obiettivo sarà quello di prendere un centrale di grande spessore, e ultimamente il nome che circola maggiormente in questo senso è quello di Alessandro Buongiorno.

Buongiorno è il più desiderato

Il centrale e capitano del Torino si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione, tanto che ha attirato l’attenzione di diversi club. Già a gennaio ad esempio il Milan aveva provato ad acquistarlo, trovando però un muro da parte dei granata. Ai rossoneri poi, oltre al Napoli, si sono aggiunte anche l’Inter e alcune squadre estere sul calciatore.

Come se non bastasse poi c’è da convincere il presidente Urbano Cairo, che non vuole privarsi del calciatore, anche se è molto probabile che con circa 30-35 milioni la cessione del classe 1999 andrebbe in porto.