“Ha firmato con il Napoli”: a rivelare il tutto è stato l’agente | Sarà il futuro del club azzurro

Tutto fatto per i campioni d’Italia in carica, che in vista della prossima stagione si assicurano un grande rinforzo, il quale, come confermato dal procuratore, è già un nuovo calciatore azzurro.

Manca ancora diverso tempo prima dell’inizio della sessione di trasferimenti estiva, ma le squadre hanno già iniziato a muovere qualcosa. Tra i club che sembrano voler essere più attivi sul fronte nuovi acquisti c’è il Napoli.

Dopo un’annata fallimentare infatti gli azzurri sono intenzionati a tornare ad essere competitivi, e per questa ragione i nomi messi sulla bilancia e su cui si sta facendo più di un pensierino ai piani alti di Castelvolturno sono parecchi.

Tra questi però ce n’è uno che a quanto pare ha già firmato con gli azzurri, come prontamente rivelato dal suo procuratore, ed è pronto a mettersi in gioco e prendersi il posto da titolare.

L’annuncio sul calciatore

Nelle scorse ore Graziano Battistini, agente tra gli altri di Elia Caprile, portiere dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, dove ha parlato del futuro del suo assistito. Come ben sappiamo infatti il cartellino del calciatore è di proprietà del Napoli, e il procuratore ha voluto concentrarsi proprio sulla possibilità di vederlo all’ombra del Vesuvio il prossimo anno.

”Caprile al Napoli l’anno prossimo? Credo sia prematuro perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa è la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato. Elia ha firmato col Napoli perché il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, pure se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto”.

Caprile pronto a difendere i pali azzurri?

Il contratto di Alex Meret, attuale portiere titolare dei partenopei, è in scadenza al termine della stagione, e fino ad ora non ci sono stati discorsi sul possibile prolungamento. Di conseguenza la società si sta guardando intorno, e l’idea Caprile stuzzica parecchio la dirigenza.

Il classe 2002 ha dimostrato di avere qualità importanti, e nonostante la giovane età potrebbe essere arrivato per lui il momento del grande salto in una big, magari coadiuvato da un portiere di maggiore esperienza che possa coprirgli le spalle.