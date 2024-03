‘Marotta deve farsi da parte’: Zhang interviene a gamba tesa | Clausola da 100 milioni per risanare i conti

Decisione già presa da parte del presidente nerazzurro, che non vuole sentire ragioni e fa fuori il suo amministratore delegato su una questione molto delicata, che permetterà di stabilizzare il bilancio interista.

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, arrivata per mano dell’Atletico Madrid solamente ai calci di rigore, la stagione dell’Inter sembra essersi un po’ ridimensionata. Tutto l’ambiente infatti si aspettava di andare avanti nella coppa dalle grandi orecchie, sperando magari di ripetere il cammino dello scorso anno, ma purtroppo le cose non sono andate così.

Ciò nonostante però resta un’annata in cui la squadra di Simone Inzaghi ha stracciato tutta la concorrenza in campionato, con lo scudetto che ormai pare sempre più vicino. Sono 14 i punti di vantaggio sul Milan secondo a nove giornate dalla fine del torneo, e di conseguenza la festa per celebrare la seconda stella è diventata solo una questione di tempo.

In attesa di poter festeggiare il tricolore con i propri tifosi però, come al solito la società sta continuando a muoversi in vista del futuro. Dopo alcuni affari in entrata che sono già praticamente andati in porto, c’è una questione che preme per ottenere una soluzione che tiene banco alla Pinetina, per la quale è intervenuto il presidente Steven Zhang in persona, che mettendo da parte l’ad Beppe Marotta è pronto ad incassare ben 100 mln di euro.

Grande operazione per l’Inter

E’ noto un po’ a tutti che il club meneghino ha qualche problema con i conti. Ovviamente per sanarli ci sarà bisogno di una cessione illustre la prossima estate, e nelle ultime ore il nome che si sta facendo maggiormente avanti in questo senso è quello di Marcus Thuram.

L’attaccante francese si è rivelato una piacevole sorpresa in casa nerazzurra. Arrivato quasi come oggetto misterioso infatti il figlio d’arte si è messo subito in mostra, ed è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in tutta Europa. Dopo appena un anno però la sua avventura in Italia sembra essere già finita.

Thuram risana i conti interisti

Nel contratto del calciatore transalpino è presente una clausola di 95 milioni di euro. Una cifra davvero enorme, che però visto quanto di buono sta facendo il ragazzo potrebbe essere pagata da qualche club.

L’Inter in questo modo risanerebbe il proprio bilancio, mettendo a segno una grande plusvalenza, visto che il calciatore è stato preso a parametro zero.