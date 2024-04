Incidente questa notte, poco dopo la mezzanotte, in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di via Ugo La Malfa, prima di imboccare l’autostrada in direzione Trapani.

Come si legge su “Gds.it” un’auto, sembra dopo essersi scontrata con un altro mezzo, ha finito la sua corsa ribaltandosi. Illeso il conducente. Dei passeggeri non si hanno notizie al momento.