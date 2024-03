Bomba di mercato clamorosa, l’Italia intera gioisce: Bellingham in Serie A | Tutto fatto per giugno, ecco chi lo prende

Scenario di mercato da non credere per quanto riguarda il nostro campionato, che si appresta ad accogliere un vero e proprio fenomeno, pronto a fare le gioie dei suoi nuovi tifosi.

Il mercato è ancora chiuso, e aprirà i battenti solo tra qualche mese. Ciò nonostante le società sono già al lavoro in vista della prossima sessione estiva. In particolar modo quelle italiane sperano che questa sia la finestra giusta per tornare a competere anche in ambito della campagna acquisti con le principali big europee.

Da anni ormai i top club degli altri campionati sono ad un livello nettamente superiore, sia per competitività ma soprattutto dal punto di vista economico. Infatti questi riescono a mettere sul piatto delle cifre a dir poco astronomiche rispetto a quelle delle nostre squadre, sia per gli ingaggi che per i prezzi dei cartellini.

Ma quanto sta spuntando fuori nelle ultime ore pare aver cambiato le carte in tavola, facendo impazzire completamente i supporters della Serie A. Secondo alcune voci infatti Bellingham sembra ad un passo dal trasferimento in Italia nella prossima estate. A giugno infatti la trattativa andrà in porto e il calciatore giocherà in un club che si appresta a godere a pieno delle sue immense qualità.

Il fuoriclasse pronto al trasferimento

Oltre al più famoso Jude, che al Real Madrid si sta dimostrando tra i migliori calciatori del pianeta, c’è anche un altro Bellingham che sta iniziando a farsi conoscere nel palcoscenico calcistico europeo. Stiamo parlando di suo fratello Jobe, centrocampista classe 2005.

Il 18enne infatti in questa stagione si sta mettendo in evidenza con la maglia del Sunderland, in Championship (l’equivalente della nostra Serie B). Fin qui il ragazzo, acquistato in estate dal Birmingham per circa due milioni di euro, si sta rivelando un vero e proprio potenziale top player, come dimostrano i numeri (6 gol messi a referto in 37 partite giocate). Ecco perché sono tanti i club di livello più alto che stanno iniziando ad interessarsi a lui e che a giugno potrebbero farsi avanti per acquistarlo.

Ecco dove giocherà l’inglese

La concorrenza sul talentino inglese dunque è già molto folta visto anche il nome che porta, e a quanto pare ci sarebbero anche alcuni club del nostro campionato attenti alla sua situazione, come Roma, Milan e Napoli.

Al momento il suo cartellino è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è da escludere che possa crearsi un’asta per lui. Ed è per questo che le nostre squadre devono fare in fretta.