Inter, cifra folle per il nuovo attaccante | Rifiutati 30 milioni, Marotta raddoppia la posta

L’amministratore delegato nerazzurro è deciso come non mai a prendere il grande nome per l’attacco, ed è pronto ad alzare di parecchio l’offerta per assicurarsi il suo cartellino nel prossimo mercato estivo.

Il modello Inter in Italia è quello che al momento sembra poter funzionare di più. Negli ultimi anni infatti il club meneghino ha avuto una crescita importante sia dal punto di vista dei risultati che da quello economico. La finale di Champions League ottenuta lo scorso anno e persa in maniera quasi del tutto immeritata contro un Manchester City fortissimo, e lo scudetto ormai conquistato in questa stagione, ne sono le prove tangibili.

Questo tipo di risultati ottenuti dalla Beneamata però sono stati resi possibili solamente da un grande lavoro di programmazione svolto in netto anticipo da parte della società. Basti pensare al fatto che la scorsa estate i nerazzurri hanno perso nomi del calibro di Lukaku, Skriniar, Onana e Brozovic, i quali sono stati rimpiazzati alla grandissima dalla dirigenza.

E’ proprio in questo senso dunque che il Biscione continua a muoversi, e pianifica ampiamente la propria campagna acquisti estiva. Quando mancano ancora diversi mesi all’apertura ufficiale del mercato infatti Beppe Marotta ha già individuato quale sarà il grande rinforzo per il reparto offensivo nerazzurro. Dopo che per il calciatore sono stati rifiutati ben 30 mln di euro, l’ad è pronto ad alzare l’offerta e assicurarsi un grande tassello,

Ecco il calciatore seguito dall’Inter

Mezza Serie A e non solo è sulle tracce di Albert Gudmundsson. Il giocatore islandese infatti è esploso completamente in questa stagione, ed è finito nel mirino di diversi club, tra cui l’Inter, che pare quello più intenzionato a fare sul serio.

Per acquistarlo infatti i meneghini sono pronti a mettere sul piatto più di 30 milioni di euro, cifra che già a gennaio scorso il Genoa aveva rifiutato dalla Fiorentina.

Rivoluzione offensiva per la Beneamata

A giugno l’Inter cambierà parecchio nel proprio attacco. A rimanere infatti saranno, salvo sorprese, i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre gli altri due calciatori del reparto offensivo attuale, cioè Sanchez e Arnautovic, sono già con le valigie in mano.

Al loro posto di sicuro arriverà Mehdi Taremi, con il quale i nerazzurri hanno già un accordo per il trasferimento a costo zero a giugno, e a raggiungerlo potrebbe essere proprio l’attaccante islandese del Genoa rivelazione del campionato in corso.