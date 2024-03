I primi due innesti saranno loro: Napoli, colpi da sogno per il club azzurro | Quarto Scudetto messo nel mirino

Rivoluzione totale in estate in casa azzurra, con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole rafforzare pesantemente la rosa per tornare dopo un solo anno sul tetto d’Italia.

Il Napoli, dopo il campionato strepitoso dello scorso anno, culminato con la vittoria del tricolore, in questa stagione non è riuscito a ripetersi, tanto da essere ora addirittura a rischio per l’ottenimento di un piazzamento europeo.

Dopo il fallimento attuale però il presidente Aurelio De Laurentiis vuole cercare di rimediare in estate, e ha intenzione di investire pesantemente per rendere la rosa nuovamente competitiva.

Ecco perché il club azzurro sembra aver messo nel mirino due grandi nomi, pronti a far tornare la squadra in lotta per lo scudetto nella prossima annata.

Vecchio pallino per tornare competitivi

E’ noto a tutti che in estate Victor Osimhen lascerà il Napoli. Il bomber nigeriano vuole cambiare aria e provare una nuova esperienza, e per questa ragione chiunque arriverà dal presidente Aurelio De Laurentiis con i 130 milioni di euro della clausola rescissoria potrà portarselo via. Ovviamente però i campioni d’Italia in carica dovranno sostituire nel miglior modo possibile quello che è di sicuro uno dei più forti attaccanti in circolazione, e il profilo individuato dalla dirigenza è di quelli ghiotti.

Si tratta di Jonathan David, attaccante del Lilla pronto a fare il salto di qualità. Il 24enne infatti da diversi anni sta facendo bene in Ligue 1, e in estate sembra essere arrivato il momento giusto per cambiare aria e lottare per qualcosa di più. Dunque i partenopei potrebbero puntare proprio su di lui per il post Osimhen, e non ci sarebbero nemmeno problemi di tipo economico visto il denaro incassato dalla sua vendita. I 70 mln richiesti dal club transalpino possono essere tranquillamente messi sul piatto dagli azzurri.

Non solo l’attacco, grande innesto anche in difesa

Il club napoletano però non ha intenzione di rafforzare solo il proprio reparto offensivo, ma anche la retroguardia, visto che Kim, ceduto la scorsa estate al Bayern Monaco, non è stato rimpiazzato per nulla bene.

Per questa ragione dunque il Napoli vuole prendere un difensore forte, e a quanto pare ha messo gli occhi su Olivier Boscagli, 26enne francese del PSV Eindhoven che sta facendo molto bene in Olanda ed è finito nel mirino di tanti club importanti. Prezzo di partenza per il calciatore 30 milioni di euro.