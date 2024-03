Inter, dopo un solo anno bocciatura totale per lui | Sostituto scelto, 15 milioni di euro subito

Decisione presa in casa nerazzurra, con il calciatore che non è riuscito a convincere tecnico e dirigenza e si appresta a partire in estate, lasciando posto ad un nome a sorpresa che andrà a rimpiazzarlo.

Con la stagione che dopo la sosta dovuta alle nazionali entrerà nella sua ultima parte, per i club è arrivato il momento di pensare al futuro.

Chi di certo non si farà trovare impreparata è l’Inter, che ha già iniziato a muovere i primi passi per rafforzare la rosa per il prossimo anno.

Tra le tante operazioni però i nerazzurri hanno deciso di farne anche una in uscita, cedendo un calciatore che non ha mai convinto a pieno. Al suo posto è in arrivo il sostituto per 15 milioni di euro.

Addio imminente per il giocatore

La scorsa estate l’Inter, per avere maggiori alternative nel proprio reparto offensivo, ha deciso di puntare su Marko Arnautovic, che era reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna. Il centravanti austriaco, che già in tenera età era passato dalle parti di Appiano Gentile, è stato preso in prestito con obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni di euro.

Le sue prestazioni però fino ad ora non sembrano aver convinto a pieno la società. Il 34enne infatti è stato spesso infortunato, ma quando chiamato in causa alle volte ha sbagliato anche dei gol molto facili. Per questa ragione dunque il club meneghino a giugno proverà a sbarazzarsi di lui. L’idea sarebbe di incassare anche una piccola parte dei soldi spesi per prenderlo, in modo da liberarsi del suo ingaggio e far posto ad altri rinforzi. Per il suo acquisto al momento ci sono alcune squadre di Serie A pronte a puntare su di lui, senza dimenticarsi poi della pista Arabia Saudita.

Ecco chi prenderà il posto di Arnautovic

I nerazzurri dunque faranno grosse manovre per il reparto offensivo. Dopo aver preso Mehdi Taremi a costo zero, che sostituirà Alexis Sanchez, la società nerazzurra vuole vendere anche l’ex Bologna, e per rimpiazzarlo ha messo nel mirino un altro profilo, in grado di completare l’attacco interista.

Stiamo parlando di Dani Mota Carvalho. Il portoghese del Monza infatti sta disputando una buona annata in Serie A, confermando quanto di positivo ha fatto vedere in quella scorsa, e di conseguenza sembra pronto per il grande salto. Proprio l’Inter a questo punto guarda vigile alla situazione. Per acquistarlo servirebbero 15 mln di euro.