Milan, l’agente te lo porta via in estate per fare il ‘grande passo’ | Rinnovo impossibile

Il procuratore del calciatore ha allontanato il proprio assistito da Milanello dopo le recenti dichiarazioni, annunciando in partica il mancato prolungamento del contratto e una cessione imminente.

Il Milan si sta muovendo per assemblare al meglio la rosa per il prossimo anno. Dopo una stagione, quella in corso, quasi fallimentare, la società non vuole ripetere gli errori del passato.

Nemmeno il tempo di iniziare a fare le prime valutazioni però che dalle parti di Milanello una notizia orribile ha gelato tutto l’ambiente, costringendo la dirigenza a cambiare già i piani.

L’agente di un calciatore titolarissimo ha infatti annunciato che il suo assistito è pronto a fare il grande passo, facendo svanire le chance di rinnovo del contratto.

Le parole che gelano il Milan

Nelle scorse ore Victor Kolar, uno degli agenti di Fikayo Tomori, è intervenuto ai microfoni del portale ceco sport.cz. Tra i tanti temi trattati dal procuratore c’è stato anche quello riguardante il suo assistito, e in particolare si è andato a concentrare proprio sul futuro del difensore centrale inglese. Secondo Kolar l’ex Chelsea verrà cercato da diverse big europee, e, anche se non vuole abbandonare il Milan, potrebbe fare un altro grande passo per la sua carriera. Di seguito le parole dell’agente.

”Sapete, il nostro Fikayo è una merce calda. Non c’è posto per lui per affinare le proprie qualità. Il Milan ha una lunga tradizione di grandi difensori: Baresi Costacurta, Maldini padre e figlio. E’ leale e non vuole scappare dal Milan, soprattutto perché il club non ha fatto molto bene in questa stagione. Il Milan è un ottimo club, ma Tomori ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene fisicamente, sarà un difensore ricercato assolutamente ovunque”.

Milan, se ne va Tomori?

Le parole dell’agente del 26enne hanno fatto tremare un attimo il Milan. C’è da dire che il contratto del calciatore è ancora lungo, visto che scade nel 2027, ma dopo queste dichiarazioni sembra quasi impossibile sperare in un ulteriore rinnovo, che garantirebbe una lunga permanenza a Milano per lui.

E’ proprio per questa ragione dunque che, se non l’estate che verrà, ma in quella successiva, Tomori potrebbe essere ceduto dal Diavolo, permettendo così alla società di incassare parecchi soldi, e allo stesso tempo facendo un passo avanti in un club con ambizioni ancora più alte di quelle rossonere.