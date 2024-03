Roma, il fuoriclasse italiano pronto a tradire i giallorossi | La Lazio vuole chiudere entro maggio

Una clamorosa notizia di mercato ha fatto gelare il sangue a tutti i tifosi e all’ambiente romanista, visto che un top player è pronto a passare sull’altra sponda del Tevere, andando a compiere uno dei tradimenti calcistici più incredibili degli ultimi anni.

La notizia dell’addio di Maurizio Sarri alla Lazio è ancora fresca. Il tecnico toscano ha infatti dato le dimissioni dopo un confronto con la squadra, che sembrava non seguirlo più come un tempo, come dimostrato anche dai risultati alquanto negativi ottenuti in questa stagione. Fatto sta che in casa biancoceleste è tempo di riflessioni.

Il presidente Claudio Lotito, dopo aver deciso di ingaggiare Igor Tudor come allenatore, infatti sta facendo diverse valutazioni per la rosa della prossima stagione. Alcuni calciatori dovrebbero lasciare la Capitale, mentre altri profili sposeranno il progetto laziale per il futuro. Igli Tare è già al lavoro in quest’ottica, e ha stilato una serie di nomi su cui voler puntare in estate.

Con grande sorpresa però tra questi c’è anche un ex giallorosso, pronto a tradire la sua vecchia squadra per indossare quella dei rivali cittadini. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse che dunque si appresta a tornare sulle sponde del Tevere, ma questa volta dal lato biancoceleste.

Uno sgarro enorme per la Magica

Secondo alcune testate giornalistiche spagnole la Lazio per rinforzare la propria rosa in estate è intenzionata a farsi avanti per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della nazionale azzurra infatti non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia, e potrebbe valutare seriamente l’offerta di Claudio Lotito.

Il classe 1999 dal canto suo non si farebbe problemi a fare uno sgarbo del genere alla sua ex squadra, visto che i rapporti sia con la società che con i suoi ex tifosi erano ridotti ai minimi termini prima del suo addio consumatosi nella finestra di mercato invernale del 2023, che ha visto il suo approdo al Galatasaray.

Zaniolo torna in Italia, e forse nella Capitale

Il calciatore al momento si trova in prestito all’Aston Villa, che non riscatterà il suo cartellino dal Galatasaray. Una volta tornato ad Istanbul però il suo futuro sarà da decifrare, ma la volontà del classe 1999 è chiara.

La sua priorità è quella di fare ritorno nel campionato di Serie A. Su di lui ci sono infatti diversi club, su tutti Fiorentina e Milan, ma l’inserimento della Lazio potrebbe addirittura sancire una nuova parentesi nella Capitale.