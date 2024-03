Ci serve l’uscita di Thuram: Inter, lo mandano via per un talento più grande | Era seguito da tutte le Big

Operazione da non credere quella che sta architettando il club meneghino, pronto in estate a lasciar partire il calciatore francese per acquistare un altro elemento di grande spessore.

Una delle scoperte più belle dell’Inter in questa stagione è stata di sicuro quella di Marcus Thuram. L’attaccante francese infatti è arrivato la scorsa estate a parametro zero quasi in punta di piedi. Sulla carta il calciatore era stato preso per sostituire Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito e che aveva ormai rotto definitivamente con i nerazzurri, e i tanti scettici avevano quasi riso al paragone.

In realtà però il figlio d’arte si è rivelato un profilo di grande spessore, forse ancora più forte del gigante belga, come dimostrano i numeri di questa stagione. Al netto dei gol fatti e degli assist serviti ai propri compagni, il transalpino fornisce sempre delle grandi prestazioni al servizio della squadra, ed è subito diventato un punto fisso negli schemi di mister Simone Inzaghi.

Ciò nonostante però dalle parti della Pinetina ultimamente la sua permanenza è stata messa in forte dubbio per una ragione a dir poco clamorosa. A quanto pare infatti la società nerazzurra è intenzionata a cedere Thuram in modo da incassare i soldi necessari per l’acquisto di un attaccante ancora più forte, che è seguito da mezza Europa.

Idea clamorosa in casa nerazzurra

Come ben sappiamo sui social i tifosi dicono la propria opinione su diversi temi, tra cui anche quello calcistico. Alle volte però questi si tramutano in veri esperti di mercato. E’ proprio questo ciò che ha fatto di recente un tifoso nerazzurro, che sul proprio account Twitter ha scatenato l’idea di cedere Thuram per acquistare Zirkzee. Di seguito le parole scritte nel suo post.

”Fermando che da giugno l’Inter non avrà più l’obbligo di vendere i pezzi importanti, ma che comunque resta fondamentale avere un bilancio in ordine, l’ingresso di Taremi svincolato, porta all’uscita di Sanchez o Arnautovic; ma per fare entrare Zirkzee serve l’uscita top di Thuram”.

Ipotesi fattibile per l’Inter?

Per un discorso puramente economico l’ipotesi del tifoso non fa una piega, visto che entrambi i calciatori hanno un valore di mercato alquanto simile.

La questione però è diversa da un punto di vista di gerarchie. Thuram è un tassello chiave in nerazzurro, e il club non vuole in alcun modo privarsi di lui, nemmeno se al suo posto arrivasse il giovane olandese.