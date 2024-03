Derby furioso sul mercato: il Milan ha il sì di agente e giocatore | 30 milioni e firma prima di giugno

Si scaldano i motori delle due milanesi per quanto riguarda la prossima sessione di trasferimenti estiva, dove le due rivali si sfideranno per un obiettivo comune, per il quale il Diavolo è già in vantaggio.

Milan e Inter sono rivali cittadine da sempre, e ogni volta le partite disputate tra le due compagini sono molto sentite, sia in campo che soprattutto sugli spalti. Allo stesso modo però molto spesso la sfida si infiamma anche in ambito di calciomercato. Tante volte infatti nel corso della storia alcuni calciatori sono passati da una all’altra sponda della Madonnina.

E’ il caso in ultimo di Hakan Calhanoglu, che dopo aver giocato diversi anni in rossonero si è trasferito alla Beneamata a parametro zero, diventando così l’idolo assoluto dei tifosi nerazzurri, al contrario di quanto è accaduto con quelli milanisti, che adesso lo odiano alla follia. Tante altre volte poi accade che alcune giocatori finiscono nel mirino di entrambe le società, che rischiano di doversi sfidare in un’asta per poterseli aggiudicare.

Uno dei più recenti in questo senso è proprio Marcus Thuram, che la scorsa estate ad un certo punto sembrava ad un passo ormai dal trasferimento al Milan, prima di accasarsi poi alla Pinetina e lasciare il club sette volte campione d’Europa con l’amaro in bocca. A breve però la situazione potrebbe ripetersi. Secondo alcune indiscrezioni di mercato infatti il Diavolo ha l’accordo con un calciatore, che però interessa anche ai cugini, i quali non demordono e proveranno ad accaparrarselo fino all’ultimo.

Ecco il giocatore conteso dalle milanesi

In questa stagione uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra in Serie A è stato Andrea Colpani. Il centrocampista del Monza infatti è letteralmente esploso nel campionato attuale.

Sono stati tanti infatti i gol a cui ha preso parte grazie alla sua grande abilità negli inserimenti, e che di conseguenza gli ha fatto guadagnare le attenzioni di diversi club prestigiosi, tra cui anche quelli di Milano.

Milan in vantaggio ma l’Inter non molla

A quanto pare ad oggi il Diavolo ha già trovato l’accordo sia con il calciatore che con il club brianzolo, su una base di 30 milioni di euro per il cartellino.

Dal canto suo però l’Inter non pare intenzionata a mollare, e proverà fino alla fine a sfidare i cugini in questa battaglia di mercato per assicurarsi le prestazioni del Flaco Colpani.