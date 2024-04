Ranocchia torna contro la Reggiana. Palermo sorride

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta buone notizie per Mignani e per il Palermo, il rientro di Filippo Ranocchia contro la Reggiana.

Il ritorno di Filippo Ranocchia agli allenamenti col gruppo è decisamente una notizia positiva per il Palermo, specie in un momento cruciale della stagione. La sua presenza nei recenti allenamenti e l’uso come mezzala nel modulo tattico indicano che il suo recupero sta procedendo bene e potrebbe essere pronto per un ruolo significativo nelle prossime partite.

L’impatto di Ranocchia al suo arrivo a gennaio è stato evidente, con la squadra che ha ottenuto risultati positivi e lui che ha segnato in quattro partite consecutive. La sua assenza per infortunio nelle sconfitte contro Venezia e Pisa ha coinciso con un periodo difficile per la squadra, dimostrando quanto il suo contributo sia vitale.

L’allenatore Mignani, che non ha ancora avuto l’opportunità di schierare Ranocchia a causa dell’infortunio, sembra intenzionato a valutare attentamente le sue condizioni durante questa settimana. Ranocchia, con la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi ruoli a centrocampo, potrebbe offrire nuove opzioni tattiche al Palermo. Questo periodo di allenamento sarà fondamentale per stabilire se Ranocchia sarà in grado di riprendere il suo ruolo chiave e se ci saranno modifiche nel modulo della squadra per sfruttare al meglio le sue qualità.

In generale, il suo ritorno è visto come un potenziale “bonus” di qualità e incisività per il Palermo, specialmente in una fase in cui è fondamentale non solo mantenere la solidità ma anche vincere partite importanti per concludere bene la stagione.