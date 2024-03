Roma, dopo Lukaku salutano un altro leader: maxi offerta dalla Spagna | Il bilancio torna a sorridere

Brutte news dalle parti di Trigoria, visto che l’ambiente, dopo aver ormai capito che Big Rom lascerà la Capitale, dovrà farsi scendere anche un altro boccone amaro, che porta all’addio di un top player.

Il matrimonio tra la Roma e Romelu Lukaku con tutta probabilità durerà un solo anno. Arrivato a fine agosto scorso, sul gong del mercato estivo, per riempire il grande vuoto che c’era nell’attacco giallorosso, il belga una volta terminata questa stagione dovrebbe tornare a Londra. Il suo trasferimento dal Chelsea è avvenuto in prestito secco, e la Magica non sembra avere intenzione di formulare una proposta per il suo passaggio definitivo nella Capitale.

Nonostante abbia fatto piuttosto bene in questi mesi con la maglia giallorossa, Big Rom costa troppo. Tra cartellino ed ingaggio infatti la società della famiglia Friedkin dovrebbe arrivare a sostenere una spesa troppo elevata per le casse della Lupa, e, di conseguenza, pare essersi già tirata indietro.

Quindi a giugno la Roma perderà un vero e proprio leader sia in campo che nello spogliatoio. Il gigante belga però a quanto pare non sarà l’unico ad andare via. Secondo alcune recenti voci, un club spagnolo ha messo nel mirino un top player romanista, e si appresta a mettere sul piatto una cospicua somma di denaro per acquistare il suo cartellino. Una brutta notizia dunque per la Lupa, anche se in questo modo i conti societari tornerebbero a sorridere.

Lacrime tra i tifosi romanisti

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un trasferimento di Paulo Dybala al Barcellona. Il club blaugrana infatti vorrà cambiare diverse cose, e per rafforzarsi potrebbe puntare sulla Joya.

Il campione del mondo argentino nel corso delle ultime settimane ha messo in mostra una condizione invidiabile, dimostrando che se sta bene fisicamente è sempre una spanna sopra agli altri. Ecco perché il Barça sta riflettendo sul suo acquisto.

Attenta Roma, la clausola rimane un problema

Nel contratto del fuoriclasse argentino è sempre presente la clausola rescissoria, che consentirebbe al club catalano di spendere appena 12 milioni di euro per garantirsi il suo cartellino. Una cifra ridicola, che ad ogni modo permetterebbe alla Roma di mettere a bilancio una plusvalenza importante.

L’obiettivo principale della società però è quello di mantenere in rosa il calciatore, ed è per questa ragione che per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio deve provare quanto prima a rinnovare l’accordo con Dybala.