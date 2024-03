“È destinato all’Inter”: mossa lampo in casa nerazzurra | Con lui in difesa non passa più nessuno

Il recente annuncio fa presagire un arrivo di grande livello alla Pinetina per la prossima estate, con la squadra che in questo modo va a rinforzare anche la propria retroguardia alzando così sempre di più il livello.

L’Inter sta dominando il campionato. La squadra meneghina infatti ha dato già parecchi punti alle altre concorrenti, lanciandosi così verso la conquista di uno scudetto che varrebbe la seconda stella della storia nerazzurra. Un’annata che dunque sta andando alla perfezione per la Beneamata, sia grazie alla grande capacità gestionale di Simone Inzaghi ma soprattutto a causa della bravura della società nel costruire una rosa forte.

E’ proprio l’ampio margine di programmazione a sembrare il segreto del club meneghino, cosa che dunque ha dato una grande mano nel raggiungimento degli obiettivi. Questo tipo di lavoro ovviamente non è affatto terminato, e negli ultimi mesi Beppe Marotta e gli altri dirigenti hanno gettato le basi per la prossima annata. Due colpi a parametro zero sono già stati definiti, ovvero Piotr Zielinski a centrocampo e Mehdi Taremi in attacco.

Allo stesso modo però secondo le ultime affermazioni il Biscione ha anche sistemato la difesa. Un calciatore di grande livello infatti sembra destinato a vestire la maglia nerazzurra, andando a blindare così una retroguardia già molto forte di suo. Ecco chi è il calciatore in questione.

L’annuncio che fa scatenare la piazza nerazzurra

Come spesso accade sui social, i tifosi di calcio parlano di varie tematiche riguardanti il calcio, e tra queste non può di certo mancare il mercato. Qualche giorno fa alcuni di questi su Twitter discutevano della grande importanza di Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano del Torino.

Durante l’analisi però uno di questi, di fede milanista (vedasi la foto di Rafael Leao come immagine del profilo), ha affermato: ”Per me, purtroppo, è destinato ad andare all’Inter”. Parole magari gettate lì per caso, che però hanno scatenato queste voci, che magari non sono così campate in aria

Buongiorno-Inter, cosa c’è?

In realtà tra il classe 1999 del Toro e la società meneghina non c’è stato quasi niente, se non dei piccoli sondaggi da parte di Beppe Marotta, che non hanno portato a nulla di che.

Viste le grandi qualità del giocatore però non è da escludere che i nerazzurri possano provare ad acquistarlo in estate, anche se serviranno un bel po’ di soldi per strapparlo dalle grinfie di Urbano Cairo.