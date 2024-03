Osimhen-PSG, sorride il Napoli: soldi e contropartita per gli azzurri | In arrivo un fenomeno all’ombra del Vesuvio

La partenza del bomber nigeriano potrebbe rivelarsi meno triste del previsto per il club partenopeo, visto che la società transalpina oltre ad incassare una cifra importante otterrà in cambio anche un top player.

E’ ormai noto a tutti che in estate Victor Osimhen lascerà in Napoli. Dopo le sue parole rilasciate dal ritiro della sua nazionale, e la conferma da parte di Aurelio De Laurentiis su un suo addio, i tifosi azzurri si stanno cominciando a preparare al triste giorno. Per l’ennesima volta infatti i supporters perderanno il loro idolo assoluto.

Ovviamente le voci su quale maglia possa indossare il 25enne il prossimo anno si stanno sprecando. Le ipotesi sono diventate tantissime: dal Real Madrid al Barcellona, passando dall’idea Arabia Saudita (dove diversi club già in estate avevano provato a convincerlo con offerte da capogiro) e al clamoroso scenario di un suo trasferimento alla Juventus, cosa che per il momento sembra assai improbabile.

Nelle ultime ore però la squadra che sembra essere passata in vantaggio nella corsa al fuoriclasse africano è il Paris Saint Germain. Il club transalpino infatti perderà Mbappé, ormai promesso sposo delle Merengues, e per rimpiazzarlo ha pensato proprio al centravanti azzurro. Per acquistare Osimhen però i parigini non metteranno solamente sul piatto dei soldi cash, ma offriranno anche una contropartita importante, che renderebbe meno amaro l’addio del numero 9 napoletano.

La pedina che fa gioire i napoletani

Per prendere Osimhen il PSG, e tutti gli altri club, devono pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro presente nel suo contratto, e valevole dal prossimo 1 luglio. La società dello sceicco Al Khelaifi però è intenzionata ad inserire una contropartita per abbassare questa somma.

Si tratta di Marco Asensio, esterno offensivo spagnolo che ha una valutazione sui 20 milioni. In questo modo dunque il club francese potrà offrire 110 milioni più il cartellino del 28enne ex Real Madrid.

Asensio, il Napoli per ritrovare lo smalto migliore

Le qualità dell’ala sinistra spagnola, arrivata sotto la Torre Eiffel la scorsa estate a parametro zero, non sono affatto in discussione. Tuttavia nel club transalpino ha trovato poco spazio, forse anche a causa di alcuni problemi fisici e della pesante concorrenza.

Per tornare ai livelli di un tempo però Asensio potrebbe accettare di buon grado il trasferimento al Napoli. Dal canto suo poi il club campione d’Italia in carica trarrebbe solo beneficio dall’arrivo di un profilo del genere.